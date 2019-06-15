Son Dakika Haberleri: Bolu'da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bolu'da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

4 saat önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düştüğü tahmin edilen 1 evde başlayan yangında kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı.

Bolu'da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı, System.String[]
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düştüğü tahmin edilen 1 evde başlayan yangında kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşlık Kötü Alpagut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Terzi'ye ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle Terzi'nin evinin bitişiğinde bulunan ve yine kullanılmadığı öğrenilen Ramazan ve Durmuş Ali Konuk'a ait evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kıbrıscık ve Seben itfaiye ekipleri sevkedildi. Uzun süren çalışmalar sonunda söndürülen yangında, yanan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Mehmet Terzi'ye ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Mehmet Terzi, Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]