Bolu'da Roma döneminden tarihi eserler ele geçirildi: 1 gözaltı

BOLU'da, jandarmanın operasyonuyla Roma dönemine ait lahit, heykel, 2 sütun kaide ve tabanca ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Bolu Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen baskında 1 lahit, 1 heykel, 2 sütun kaide ve 1 tabanca ele geçirildi. Tarihi eserlerin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Tarihi eserler, Bolu Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi; 1 kişi de gözaltına alındı.