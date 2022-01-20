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Bolu'da şelaleler buz tuttu - Son Dakika

Bolu'da şelaleler buz tuttu

20.01.2022 16:57

Bolu'da şelaleler buz tuttuBOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şelaleler buz tuttu.

Bolu'da şelaleler buz tuttu

BOLU Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi sonucu şelaleler buz tuttu.

Bolu'da, 3 gündür süren kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar indiği Mudurnu ilçesi Büyükcami mahallesinde bulunan şelaleler buz tuttu. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda buz sarkıtlarının oluştuğu şelale ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bolu'da şelaleler buz tuttu
Bolu'da şelaleler buz tuttu

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Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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