Bolu\'da Tarihi Lahit Bulundu

03.12.2025 17:39
Doğaseverler, Bolu'da lahit bulup müzeye bildirdi, inceleme başlatıldı.

Bolu'da, yürüyüş yapan doğaseverler, üzerinde haç işaretleri bulunan ve yarısı kesilerek su oluğu olarak kullanılan lahit ile karşılaştı. Doğaseverlerin durumu müzeye bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Bolu'da faaliyet gösteren Patika 14 Doğa Yürüyüş Grubu, 30 Kasım'da Bolu'nun Çatakören Yaylası'ndan, Gidiriş köyüne kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

OLUK DİYE TARİHİ ESER KULLANMIŞLAR

29 doğasever, dinlemek için güzergah üzerindeki bir çeşmede mola verdi. Mola verilen çeşmede, oluk olarak tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit kullanıldığı görüldü.

HAC İŞARETİ KABARTMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Yürüyüş grubu tarafından fotoğraflanan lahitte haç işareti kabartmaları dikkat çekti. Lahidin bir bölümünün ise hayvanların rahat su içmesi için kesildiği fark edildi. Doğaseverler, durumu Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

LAHİT NEDİR?

Lahit; içine ölünün konulması için taştan, ahşaptan, kurşundan veya pişmiş topraktan yapılan üstü kapakla örtülmüş mezar olarak biliniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güncel, Kültür, Bolu, Doğa, Son Dakika

