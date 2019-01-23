Son Dakika Haberleri: Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu Akyazı Kara Yolu yolunda Berat A. idaresindeki 34 BT 1890 plakalı kamyon Tosunlar köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Tosunlar, Akyazı, Mudurnu, Bolu, Güncel
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