Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Bolu'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bolu
'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Akyazı
Kara Yolu yolunda Berat A. idaresindeki 34 BT 1890 plakalı kamyon Tosunlar
köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: AA
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