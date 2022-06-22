Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi - Son Dakika
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Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi

22.06.2022 11:39
Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 50 bakanlık bütçesi ve yüzde 50 çiftçi katkısı ile dağıtımı yapılan ve ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği ekili alanların kontrol edilmeye başlandığını bildirdi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 50 bakanlık bütçesi ve yüzde 50 çiftçi katkısı ile dağıtımı yapılan ve ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği ekili alanların kontrol edilmeye başlandığını bildirdi.

Murat, yazılı açıklamasında, Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi projesi kapsamında ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tohumlarının çıkışlarının başladığını, bakanlıktan gelen personelle sahada incelemeler yaptıklarını kaydetti.

Ağırlıklı olarak ekimin gerçekleştirildiği Göynük ilçesi Hisarözü, Bulanık, Hilaller, Gerişler ve Narzanlar köylerinde inceleme yaptıklarını belirten Murat, "Yapılan kontrollerde bitki gelişimlerinin ay itibarıyla olumlu seyrettiği görüldü." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da, yağlık ayçiçeği ekili alanlar kontrol edildi - Son Dakika
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