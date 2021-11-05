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Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

05.11.2021 21:28
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Kırklareli Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Kırklareli Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete açıldı.

Yayla Mahallesi'nde bir konakta hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine katılan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, her türlü bağımlılığa karşı mücadeleye önem verdiklerini söyledi.

YEDAM'ın bağımlılıklarla mücadelede önemli bir merkez olduğunu ifade eden Bilgin, YEDAM'a müracaat eden kişilere danışmanlık ve rehabilite hizmeti verildiğini belirtti.

Bağımlılık denilince akla öncelikli olarak madde, alkol ve tütün bağımlılığının geldiğini aktaran Bilgin, "Günümüz teknoloji çağında ise artık teknoloji bağımlılığı da olmuş durumda. YEDAM ile birlikte her türlü bağımlılıkla mücadelemizi daha etkin bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Bugün sadece Kırklareli'nde değil, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 104 YEDAM açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Bilgin, hayırlı olmasını diledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. 101 yıl önce kurulmuş Yeşilay Cemiyeti'nin değerli yönetimi ve üyelerine de kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Açılışa AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel ile kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yeşilay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Son Dakika
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