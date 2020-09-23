Bolu Dağı'nda devrilen zift yüklü tanker otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Düzce'de D-100 kara yolunda devrilen zift yüklü tankerin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, yola yayılan zift nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde seyreden Savaş İlçin yönetimindeki 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker orta bariyerlere çarptı.

Devrilen tanker, bu sırada aynı yönde ilerleyen Mehmet Sürer yönetimindeki 14 NA 604 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki Cemile Ular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Düzce Atatürk Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yola dökülen zift nedeniyle kara yolunun Bolu istikameti Abant, Düzce yönü de Kaynaşlı'dan trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yola sızan zifti iş makinesiyle temizledi.

Devrilen tanker ve hasar gören refüj betonlarının kaldırılmasının ardından yol, çift yönlü kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.