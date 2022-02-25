Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

25.02.2022 08:53
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde hafif kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde hafif şekilde etkili oluyor. Güzergahta zaman zaman sis de görülüyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylaları ile kent merkezlerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

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Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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