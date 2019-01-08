Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

- Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyorBOLU - Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

- Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor



BOLU - Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'yu etkisi altına alna kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor.

Trafik ekipleri ise, önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanan köy yolları, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

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