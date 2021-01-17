Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu'da, dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan ve aralıksız olarak süren kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda karayolları ekipleri aralıksız aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerlediği Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

-İHA-