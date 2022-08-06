Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı

06.08.2022 03:18

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipler tarafından yaralı kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette olan 2 tır da önünde kazaya karıştı.

Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tünel içerisinde tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Tragger, İtfaiye, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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