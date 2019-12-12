Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol çalışmaları kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı, System.String[]

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol çalışmaları kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller başlatıldı.

Bu nedenle tünel geçişi saat 14.00 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik akışı, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna veriliyor.

Yolun kapatıldığı kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yolun, çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 15.30'dan itibaren ulaşıma açılması planlanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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