Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor

29.05.2022 10:40

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında bulunan 3 viyadükte bölgenin konumundan dolayı kış şartlarının ağır geçmesi, trafik yoğunluğunun artması ile ekonomik ömrünü tamamlamış 4 derzde deformasyonlar...

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında bulunan 3 viyadükte bölgenin konumundan dolayı kış şartlarının ağır geçmesi, trafik yoğunluğunun artması ile ekonomik ömrünü tamamlamış 4 derzde deformasyonlar ve kırılmalar meydana geldi.

Trafik, can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi ve telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilebilmesi için bahsi geçen derzlerin değiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ankara istikametinde trafik normal akışında devam ederken, İstanbul istikameti ise 16 Mayıs'ta araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor, Kaynaşlı Kavşağı'ndan da tekrar Anadolu Otoyolu'na katılım sağlıyor.

Viyadüklerdeki çalışmalar 20 Haziran'a kadar sürecek.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Bolu Dağı Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Bolu Dağı Tüneli'nde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde genleşme derzi değişimi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement