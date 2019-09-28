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Bolu'dan kısa kısa

57 dakika önce

Bolu'da, geleneksel Dörtdivan hayvan ve emtia panayırı yapıldı.

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Bolu'da, geleneksel Dörtdivan hayvan ve emtia panayırı yapıldı.

İlçe merkezinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayırda açılan tezgahlarda çevre il ve ilçeden gelen esnaflar ürünlerini satışa sundu.

İlçe halkı da el emekleriyle yaptığı ürünleri panayır alanına getirerek sattı.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenledikleri hayvan ve emtia panayırlarının her sene olduğu gibi bu sene de güzel geçtiğini kaydetti.

Efe, panayıra gelen alıcı ve satıcılarla vatandaşlara da teşekkür etti.

- Dörtdivan doğalgaza kavuştu

Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Dörtdivan ilçesine getirilen doğalgaz Kadılar ve Çavuşlar mahallerinde ev bağlantıları biten abonelere verilmeye başlandı.

Doğalgaza kavuşan ve kullanmaya başlayan ilçe sakinleri yanan doğalgazdan çok memnun olduklarını ifade etti.

Dörtdivan Belediye Başkan Hamza Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçeye getirilen doğalgazla ilgili yürütülen projede emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini belirterek, "Bizden önceki arkadaşların başlattığı bir proje idi. Onlara ve ekibine teşekkür ederim. Ev bağlantıları yapıldıktan sonra abonelik işlemlerinin ardından Dörtdivan ilçesinde de evlerde ve ocaklarda doğalgaz yakılmaya başlandı." dedi.

Hamza Efe, Dörtdivan, Bolu, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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