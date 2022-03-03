Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'dan kısa kısa

03.03.2022 16:20
Bolu'dan kısa kısa

Yeşilay Bolu Şubesince 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" semineri verildi.

Yeşilay Bolu Şubesince 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" semineri verildi.

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, Klinik Psikolog Kemal Hilmi Çelebi teknoloji bağımlılığı ve zararları hakkında sunum yaptı.

Seminerin ardından öğrencilere kalem ve şapka hediye edildi.

Yeşilay Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül, seminere katılan öğrencilere teşekkür ederek, bağımlılığın her türlüsünün engellenmesi adına faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

Sağlık personeli terör konusunda bilgilendirildi

Bolu'da terör konusunda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi amacıyla sağlık personeline eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli personele yönelik eğitim düzenlendi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda 200 kişinin katıldığı eğitimle, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi sağlandı.

Ekipler, halkın yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı birlikte hareket etme, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri ve zararlı faaliyetleri hakkında personele bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Başkan Ketenci, Yeşilay Haftasını kutladı Başkan Ketenci, Yeşilay Haftasını kutladı Bolu Valisi Ümit'e AFAD'dan ziyaret Bolu Valisi Ümit'e AFAD'dan ziyaret

Yeşilay, Terör, Mart, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement