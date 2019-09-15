Bolu dededen kalma eve taşındı, elektriksiz kaldı

Dededen kalma eve taşındı, elektriksiz kaldı

Bolu'da, dededen kalma evin onarımını yaptırıp imar barışından faydalanan Fatma Uğur (46), evinin çevresinde yapılaşma olmaması nedeniyle elektriksiz kaldı. Evi en yakın yerleşim alanına 1 kilometre uzaklıkta olunca elektrik hattı çekilmeyen Fatma Uğur, güneş enerjili lambaları gündüzleri şarj edip, hava karardığında evin aydınlatmasında kullanıyor.

Bolu'da devlet hastanesinde çalışan Fatma Uğur, Bolu şehir merkezinde bulunan Ovadüzü Mahallesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki mücavir alan dışındaki dededen kalma eski evlerinin onarımını yaptırdı. Fatma Uğur, 6 ay önce ev için imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi aldı. 2 ay önce evin onarımı tamamlandı. Fatma Uğur, kirada olduğu evini boşaltarak ailesi ve 3 tane köpeği ile birlikte yeni yaptırdığı evine geçti. Ancak, evin çevresinde yapılaşma olmaması nedeniyle elektrik hattı çekilemedi. Su hattı olarak da eve yer altı suyu çekildi. Güneş enerjili lambaları gündüzleri şarj edip, hava karardığında bu lambalar sayesinde aydınlatma ihtiyacını karşılayan Fatma Uğur, evinde bulunan elektrikli ev aletlerini de kullanamıyor. Başvurduğu elektrik dağıtım şirketinin hat çekilmesi için kendisinden 450 bin TL talep ettiğini belirten Uğur, evine elektrik hattı çekilmesini istiyor.

Bütün resmi koşulların oluşmasına rağmen elektrik hattının çekilmediğini belirten Fatma Uğur, Kiracıydım, asgari ücret ile geçiniyorum. Böyle güneş enerjili aydınlatmalar aldık eve. Ortama ışık vererek, aydınlatıyorum. Gündüz onları doldurduktan sonra akşamları aydınlatma sağlıyorum. Bütün resmi koşullar oluşmuş durumda. Elektrik dağıtım firmasına da evraklarımla birlikte başvurdum. Bana 5 yıl içerisinde elektrik getirileceği konusunda cevap geldi. 450 bin TL'ye trafo yaptırmam halinde ise elektriğimin olabileceğini öğrendik. Köyün ana trafosuna bin 800 metre olduğu için mesafem elektrik alamıyorum. Evi yaparken tahmin etmedim. Çünkü daha önce kimsenin böyle bir sorun yaşadığını duymadım. Yani elektrik bağlatmakta sorun yaşadığını söyleyen kimseyi duymamıştım. Ama bunları yaşayacakmışım. Dedi.

Su konusunda da sorun yaşadığını belirten Fatma Uğur, Kaliteli bir su istiyorum, elektrik istiyorum. En azından kışın havalar erken kararıyor. Yaz günü erken gidip geliyorum ama yaş itibariyle de artık gözlerim çok net seçmiyor. Bu aydınlatmalar kışın bana yeterli gelmeyecek. Mücavir alan dışı göründüğü için yanımda ev de yok. Korunmasız bir şekilde kalmak istemiyorum. diye konuştu.