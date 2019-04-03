Bolu Eniştesini Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Adliyede
1 saat önce
Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyedeBolu'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.
Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyede Bolu
'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker
'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar
Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Y. ile sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Y. kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Y., evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker sağ bacağından vuruldu. Kubilay Y., olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kubilay Y., adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:53 Kaynak: DHA
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