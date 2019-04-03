Son Dakika Haberleri: Bolu Eniştesini Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Adliyede

Bolu Eniştesini Pompalı Tüfekle Vuran Şüpheli Adliyede

1 saat önce

Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyedeBolu'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.

Eniştesini pompalı tüfekle vuran şüpheli adliyede

Bolu'da, tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olan Kubilay Y. (25) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Y. ile sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Y. kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Y., evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker sağ bacağından vuruldu. Kubilay Y., olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kubilay Y., adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:53 Kaynak: DHA

Polis, İsa Şeker, Mustafa Fehmi Kubilay, Güncel
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