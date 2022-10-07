Bolu haberi | Bolu'da siber suçlarla mücadele konusunda eğitim verildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçların engellenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Koordinesinde, göreve yeni başlayan hekimlere yönelik düzenlenen IV. Acil Oryantasyon Eğitim Çalıştayı'nda bilgilendirme çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik ise "güvenli ve bilinçli internet kullanımı", "siber zorbalık", "teknoloji bağımlılığı" ve "internet ortamında bilgi kirliliği ve dezenformasyon" konularında bilgilendirmede bulunulduğu kaydedildi.