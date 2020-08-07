Bolu OGM'den orman yangınlarına karşı uyarı yapıldı - Son Dakika

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) vatandaşlara, son günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde havaların ısınması ve nem oranının aşırı derecede düşmesiyle nedeniyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce ve Bolu İllerinde orman yangınlarında artışların meydana geldiği bildirildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekilen açıklamada, ormanlarda ateşli piknik yapılması, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olmasına rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğunu ifade edildi.

Orman yangınına sebebiyet verenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapıldığının da kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde Kıbrıscık, Mudurnu, Gerede, Gölyaka ve Aladağ'da meydana gelen orman yangınları işletme müdürlükleri yangın ekipleri tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın ekiplerinin hazır olması nedeniyle orman yangınlarına kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanda üretim işlerinde ortaya çıkan üretim artıkları ile bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıklar, orman yangınına sebebiyet vermemesi için yol kenarlarından uzaklaştırılması gerekiyor."

Açıklamada, daha büyük yangın afeti yaşanmaması için, vatandaşların kırsal alanlarda ateş yakılmaması konusunda duyarlı olmalarını, gördükleri orman yangınını ve orman yangınına sebebiyet verenleri ücretsiz ALO 177 Yangın İhbar Hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.