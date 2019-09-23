Son Dakika Haberleri: Bolu ve Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonu
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Bolu ve Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Bolu ve Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak 3 tabanca ve 12 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bolu ve Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Bolu ve Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak 3 tabanca ve 12 adet av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik istihbarat çalışması sonucu Mengen ilçesi Banaz köyü ile Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde İ.D. ve M.K'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 kuru sıkı, 1 havalı tabanca, 10 av tüfeği, 2 yivli av tüfeği, 67 av tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

İki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Karabük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:54 Kaynak: AA
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