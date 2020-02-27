Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Son Dakika Spor

Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

6 saat önce

Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın 67. dakikasında bir pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördüStat: Bolu AtatürkHakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin AltayBoluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk.

Boluspor 1-1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor, System.String[]

Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın 67. dakikasında bir pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü


Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay


Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk. 46 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Foxi, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 81 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 46 Ezeh), Mrsic


Goller: Dk. 17 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 63. Kubilay Türk Yılmaz (Boluspor)


Sarı kartlar: Dk. 23 Hodzic, Dk. 45 Anıl Taşdemir, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Mustafa Durak, Dk. 69 Emre Öztürk (Boluspor)


Osman Özköylü, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:28 
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