Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 29. haftada deplasmanda oynayacakları Altay maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligde 32 puanla 12'nci sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Kemal Erginer gözetiminde antrenman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra Amerikan futbolu oynadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.
Boluspor, Altay maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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