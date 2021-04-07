Boluspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra Amerikan futbolu oynadı.

Ligde 32 puanla 12'nci sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Kemal Erginer gözetiminde antrenman yaptı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor , 29. haftada deplasmanda oynayacakları Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

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