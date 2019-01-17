Boluspor - Galatasaray Maçlarının Tarihleri Belli Oldu
1 saat önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Boluspor- Galatasaray
maçının 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk
Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı gününe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından ileri bir tarihe ertelenen Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu 1. maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Bununla birlikte, daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu 2. karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu
'nda yapılacak" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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