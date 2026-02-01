Boluspor, Sakaryaspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Boluspor, Sakaryaspor'u 2-0 Geçti

Boluspor, Sakaryaspor\'u 2-0 Geçti
01.02.2026 18:19
Boluspor, 1. Lig karşılaşmasında Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Oğuzhan EKE/BOLU,

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Mehmet Pekmezci, Salih Burak Demirel

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kougba, Lima, Barış Alıcı, Balbudia, Lico, Akanbi, Doğan Can Davas (DK. 85 Devran Şenyurt), Arda Usluoğlu

SAKARYASPOR: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Arif Kocaman (DK. 46 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (DK.75 Zwolinski), Ruan, Emre Demir (DK. 46 Kerem Şen), Melih Bostan, Poyraz Efe Yıldırım

GOLLER: DK.61 Doğan Can Davas, DK. 90+5 Devran Şenyurt(Boluspor)

SARI KARTLAR: DK.77 Barış Alıcı, DK. 89 Türker Dırdıroğlu (Boluspor), DK.60 Kolovetsios, DK.78 Vukovic (Sakaryaspor)

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u ağırladı. Boluspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

16'nci dakikada Boluspor, müsait pozisyondan yararlanamadı. Orta sahadan Balbudia'nın sol kanata aktardığı pasta, kaleciyle karşı karşıya kalan Akanbi, topu dışarıya gönderdi.

18'inci dakikada, Sakaryaspor gole yaklaştı. Boluspor'da kaptırılan top, Sakaryaspor'dan Melih Bostan'ın önünde kaldı. Kale sahasına ilerleyen Melih'in serbest pozisyonda yaptığı vuruşta ileri açılan Türker Dırdıroğlu gole izin vermedi.

28'inci dakikada, Boluspor'un golüne Szumski izin vermedi. Sağ kanattan Ömürcan Artan yaptığı ortada topla bulunşan Doğan Can Davas, güzel bir vuruş yaptı. Kaleci Szumski aynı güzellikle bir kurtarışla golü engelledi.

44'üncü dakikada, Boluspor'a yine kaleci izin vermedi. Sol kanattan Akanbi'nin getirdiği topu, Doğancan Davas, kale önündeki Arda Usluoğlu'na aktardı. Arda'nın sert vuruşunda, yine kaleci Szumski gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

61'inci dakikada, Boluspor öne geçti. Serbest vuruştan Lima'nın kale sahası ön tarafına gönderdiği ortada, Doğan Can Davas'ın kafa vuruşuyla top ağalara gitti: 1-0.

90+5'inci dakikada Boluspor maç bitiren golü attı. Sakaryaspor savunmasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanan Devran Şenyurt, araya girerek topu ağlara gönderdi: 2-0.

Maç bu skorla sona erdi.

Kaynak: DHA

