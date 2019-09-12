Bolvadin Adliyesi'nde aşure etkinliği

Bolvadin Adliyesi'nde 7. Geleneksel Aşure programı düzenlendi.

Adliye bahçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla yargı mensuplarına ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

Personel ve adliyeye gelenler, aşure dağıtılan kazanının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, etkinlikle yaptığı konuşmada, "Muharrem, kardeşlik, dostluk, muhabbet ve adet olduğu üzere aşure ikramının yapıldığı aydır. Biz de hem kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek hem de bu ayı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak adına böyle bir organizasyon yaptık." dedi.