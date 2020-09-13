Bolvadin'de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi - Son Dakika

Bolvadin'de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Bolvadin'de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimler Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Denetimlerde Korona virüs kuralları çerçevesinde araçlardaki yolcu sayıları kontrolü, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlendi. Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri trafik kurallarına uymaları ve Korona virüsün yayılmasının önüne geçilebilmek için belirlenen sınırın üzerinde yolcu almamaları konusunda uyarıldığı öğrenildi. Ayrıca Yolculara da maske kullanımının önemi ve maske kullanmaları uyarısında bulunularak, şoförlere araçlara maskesiz ve ayakta yolcu alınmaması konusunda uyarılara yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Jandarma, Bolvadin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Hakkari'deki terör operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1527 yeni vaka tespit edildi Günlerdir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı Beşiktaş, ikinci gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu mutlak pozisyonu değerlendiremedi Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntüleri yayımlandı Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için Leipzig ve Tottenham'la görüşüyoruz Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor
Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı         
16:56
G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı         
16:55
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı         
16:28
MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu         
16:18
Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti         
15:56
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı         
15:13
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor         
11:13
Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu Açtığı 'çıkmaz sokak' davasını kaybetmeyi hazmedemedi: Önce komşusunun evini yaktı, ardından oğlunu vurdu         
11:03
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı         
09:23
Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis, Antalya Limanı'na döndü         
08:55
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti         
20:28
Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü         
18:02
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 20:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolvadin'de toplu taşıma araçlarına yönelik Korona virüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei