BOM Akademi ile kar ve buz üzerinde adrenalin! - Son Dakika

BOM Akademi'nin gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği 1 – 5 Şubat tarihleri arasında basın mensuplarının katılımıyla Çıldır'da gerçekleşti.

2008 yılında kurulan, 13 seneye ulusal ve uluslararası platformlarda kazanılmış 18 şampiyonluk sığdıran Borusan Otomotiv Motorsport'un deneyimlerini aktarmak amacıyla ve sosyal sorumluluk bilinci ile 2015 yılında faaliyete geçen BOM Akademi, gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği'ni Çıldır'da gerçekleştirdi.

Benzerleri Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen adrenalin dolu bu etkinlikte; donmuş Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI otomobiller ile yapılan buz sürüşü ve Kısır Dağı'nda Land Rover Defender araçlar ile gerçekleştirilen Land Rover Experience off-road kar sürüşü adrenalin ve keyif dolu anlara sahne oldu.

Etkinlik 1-5 Şubat tarihleri arasında otomotiv basınına yönelik düzenlenen organizasyonla başlarken, son derece özenle hazırlanmış etkinliğin ilk anından, son dakikaya kadar salgın şartları nedeniyle sağlık önlemleri en üst seviyede tutuldu.

Etkinliğin ilk günü oldukça keyifli Kars şehir turu ile başlarken, önceki yılların aksine Çıldır Gölü'ne iki saatlik mesafede olan Sarıkamış yerine Çıldır'da yörenin taş mimarisiyle inşa edilerek, kapılarını ziyaretçilere açan ve göle sadece dokuz kilometrelik mesafede olan Çıldır Gölü Konağı'na misafir olduk.

İnce detaylar ve özenli iletişim

Yukarıda da bahsettiğim üzere ilk andan, son ana kadar her şeyin özenle düşünülüp hazırlandığı ve Borusan Otomotiv, BOM Akademi, Artı PR ve Tatu Creative Studios imzasını taşıyan etkinlikte, kaldığımız otel dahil olmak üzere, Çıldır Gölü'ndeki parkurlar ve bekleme alanları ile Kısır Dağı'nın 2400 metresine kadar her bölgenin katılımcıların beklentileri ve konforu açısından ince detaylara dikkat edilerek hazırlanmış olması gerçekten emeği geçenler için büyük bir alkışı hak ediyor. Tabi burada iletişim ve koordinasyonu başarıyla yöneten Borusan Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü Aslı Kayadeniz ve ekibine de ayrı bir pencere açmak ve büyük emeklerini ve ilgilerini de ayrıca takdir etmek gerek.

Hatta etkinlik için İstanbul'dan özel olarak getirilen ve değerli iki şef tarafından kurulan Art of Kitchen'ın catering hizmetleri ve eşsiz yemeklerini de atlamamak gerek.

Üst düzey hijyen koşulları

Bu noktada ince detaylar ve özenden bahsetmişken, etkinlik başlamadan evlerimizde yapılan PCR testi ile başlayan, uçağa bineceğimiz gün hızlı test kitleriyle anlık ölçüm yapabildiğimiz, Çıldır'da her sabah yeniden yapılan PCR testleri ve eve döndüğümüzde yeniden test yapabilmemiz için verilmiş olan hızlı test kitlerinin yanı sıra, etkinlikte çıkacak pozitif bir durum için A, B ve hatta C planlarını dahi belirlemiş olmaları fiziksel bie erkinliğin bu şartlarda istenildiği takdirde nasıl yapılabileceği konusunda da adeta ders niteliğinde…

Adrenalin başlasın!

Otelimizde geçirdiğimiz keyifli bir gecenin ardından, sabah yine titizlikle hazırlanmış kahvaltının ardından ilk parkurumuza çıkmak için donmuş gölün büyüleyici manzarası eşliğinde Çıldır Gölü'ne doğru yol aldık. Yaklaşık 10 dakikalık yolculuğun ardından göl üzerinde bizleri bekleyen araçlara kavuştuk.

BOM Akademi tarafından bu yıl 7.'si gerçekleştirilen etkinlikte; buz kalınlığı 40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde Temel Eğitim, Drift ve Yarış pisti olmak üzere toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi. BOM Motor Sporları Direktörü Ahmet Köseleci ve BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış koşullarındaki kabiliyetlerini test etme fırsatı bulduk ve adrenalini en üst seviyede yaşadık. BMW'nin yüksek performanslı otomobillerini içeren BMW M ailesinden; BMW M8 Competition Coupé, BMW M4 Competition Coupé ve BMW M240i xDrive Coupé modelleri ile birlikte BMW 420i Coupé, BMW 320i ve MINI Countryman ALL4 JCW modelleri ile buz üzerindeki yüksek performanslı sürüşümüz de bilgilerimizi ve tecrübelerimizi tazeledik.

Yine keyifli ve lezzetli bir öğle yemeğinin ardından, bizleri alanda bekleyen Land Rover Defender araçlarımıza binerek, karla kaplı zirvelere doğru yola koyulduk.

2400 metrede tipi ve sis altında kar sürüşü

Kısır Dağı'ndaki off-road parkurunda yine BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde en yeni elektrikli güç aktarma organlarını destekleyen işlevsel D7x mimarisi üzerinden yükselen Land Rover Defender araçlarla ekstrem koşullarda kar sürüşü gerçekleştirdik. Yolun başlangıcında güneşli havanın erittiği kar nedeniyle yoğun çamurda yine eğlenceli ve adrenalin dolu bir çamur sürüşü gerçekleştirdikten sonra, aniden değişen hava şartlarıyla birden bire kendimizi bembeyaz bir örtünün içerisinde bulduk.

Jaguar Land Rover Eğitim Birimi Yöneticisi Murat Karabulut ve BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde 1960 metreden başlayan yolculuğumuzda 2100 metreyi geçtiğimizde başlayan tipi ve bastıran sis nedeniyle görüş mesafemiz 15 metreye kadar düşerken, karla kaplanan rotamızda, Land Rover Defender'ın üstün arazi yetenekleri sayesinde tüm doğa şartlarıyla savaşarak, 2400 metredeki hedefimize ulaşmayı başardık. Zirvede keyifli bir fotoğraf çekiminin ardından bizleri bekleyen ve yine özenle hazırlanmış sıcak çikolata, kahve ve çay servislerinin ardından, bu kez dönüş rotamızdaki dik bir yamaçtan kar ve çamurla kaplı zeminlere rağmen sorunsuz bir şekilde otelimize varmayı başardık.

Otelde verilen kısa bir molanın ardından yine başka bir sürprize doğru yeniden Çıldır Gölü'ne doğru bir gece yolculuğuna çıktık. Çıldır Gölü'nde bu kez bizi adeta küçük bir havaalanı pisti gibi kırmızı ve beyaz ışıklarla süslenen etkileyici görünüme sahip parkurlar karşıladı.

Donmuş gölde BMW M8 Competition Coupe ile gece drifti

Günün son sürprizini ise Borusan otomotiv ve BOM Akademi'nin ünlü ve tecrübeli eğitmeni Hakan Değerli eşliğinde gece karanlığında drift yapma imkanı bulduğumuz BMW M8 Competition Coupé ile yaşadık. Işıklandırılmış parkurda bu kadar güçlü bir performans otomobiliyle drift atmak tüm yorgunluğumuzu alırken, bizlere unutulmaz anlar yaşattı.

Adrenalin ile dolu günü otelimizde keyifli bir akşam yemeği ve kar ve buz sürüşü sertifikalarımızı alarak tamamladık ve deliksiz bir uykunun ve günün ilk ışıklarıyla yaptığımız kahvaltının ardından, en az karşılama kadar sıcak bir uğurlama ile Çıldır ve Kars'tan ayrıldık.

Eğer siz de bizlerin yaşadığı bu unutulmaz deneyimleri ve adrenalini yaşamak istiyorsanız, BOM Akademi ile iletişime geçerek, bu özel etkinliğin maliyetini ve katılım şartlarını öğrenebilirsiniz.

Yazı: Önder Canözer

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