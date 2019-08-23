Son Dakika Haberleri: Bomba iddia! Real Madrid, Kameni'yi istiyor
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Bomba iddia! Real Madrid, Kameni'yi istiyor

1 saat önce

İspanyol basınından Fenerbahçe'nin göndermek istediği kaleci Carlos Kameni için bomba bir iddia geldi.

Bomba iddia! Real Madrid, Kameni'yi istiyor, System.String[]

İspanyol basınından Fenerbahçe'nin göndermek istediği kaleci Carlos Kameni için bomba bir iddia geldi.


İspanyol medyasında yer alan haberde; Keylor Navas'la yollarını ayıracak olan Real Madrid'in, Thibaut Courtois'nın yedeği olarak Kameni'yi düşündüğü bildirildi.


Keylor Navas'ın ayrılık isteğini yönetime iletmesinin ardından eflatun beyazlıların Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve takım bulması istenilen Kameni'yi takıma istediği belirtildi.


35 yaşındaki Kamerunlu kalecinin sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Keylor Navas, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:32 
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