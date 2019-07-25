Bond 25 Filmi

İkonik İngiliz ajanı 007 James Bond’un 25. devam halkası olan film
de James Bond’u bir kez daha Daniel Craig
canlandırıyor. Filmin senaryosunda Robert Wade
ve Neal Purvis ikilisinin imzası yer alıyor. Yönetmen:
Cary Joji FukunagaSenaryo:
Cary Joji Fukunaga, Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Ian FlemingOyuncular:
Lashana Lynch, Ana de Armas, Rami Malek
, Daniel Craig, Ben Whishaw
, Christoph Waltz
, Ralph Fiennes
, Léa Seydoux, Naomie Harris, Billy Magnussen, Rory Kinnear
, Jeffrey Wright
, David Dencik
, Ethnie Hales, Lampros Kalfuntzos, Dali Benssalah, Andrew G. OglebyFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Bond 25Yapımcı Firma:
Pinewood StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
03.04.2020Bond 25 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.