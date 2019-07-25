Son Dakika Haberleri: Bond 25 Filmi
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Bond 25 Filmi

1 saat önce

Bond 25 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bond 25 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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İkonik İngiliz ajanı 007 James Bond’un 25. devam halkası olan filmde James Bond’u bir kez daha Daniel Craig canlandırıyor. Filmin senaryosunda Robert Wade ve Neal Purvis ikilisinin imzası yer alıyor.


Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Senaryo: Cary Joji Fukunaga, Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge, Ian Fleming
Oyuncular: Lashana Lynch, Ana de Armas, Rami Malek, Daniel Craig, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Billy Magnussen, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, David Dencik, Ethnie Hales, Lampros Kalfuntzos, Dali Benssalah, Andrew G. Ogleby
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bond 25
Yapımcı Firma: Pinewood Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 03.04.2020

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Daniel Craig, Robert Wade, James Bond, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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