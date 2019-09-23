Son Dakika Haberleri: Bonzai ile yakalanan genç gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bonzai ile yakalanan genç gözaltında

1 saat önce

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Bonzai ile yakalanan genç gözaltında, System.String[]

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 15,02 gram bonzai ele geçmesiyle ilgili olayın firarisi olduğu iddia edilen M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında uyuşturucu sattığına dair ihbar ve beyan bulunan M.Ö.'den 2 paket halinde 0,68 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Yavuzselim Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bonzai ile yakalanan genç gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]