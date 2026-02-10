Bor Pazarında Alım Gücü Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bor Pazarında Alım Gücü Krizi

10.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, Bor'daki pazarın Türkiye'nin ekonomik durumunu yansıttığını, alım gücünün düştüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulan salı pazarında vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, alım gücünün düşmesinden, vatandaşlar da geçinememekten dert yandı. Gürer, Bor'daki pazar yerinde yaşananların Türkiye genelindeki tabloyu yansıttığını belirterek, "Burada sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır. Emekli, işçi, dar gelirli pazara çıkamıyor. Ürün var ama satış yok. Bu pazar, yanlış ekonomi ve tarım politikalarının vatandaşın sofrasına nasıl yansıdığının açık fotoğrafıdır" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulan salı pazarında vatandaşlar ve pazar esnafıyla görüştü. Girdi maliyetleri ve nakliye bedelindeki artışın üreticiyi ve pazarcı esnafını sıkıntıya soktuğunu belirten Gürer, pazarda hem esnafın hem de yurttaşın ortak sorununun "alım gücünün daralması" olduğunu söyledi. CHP'li Gürer, pazar yerinde dahi yaşanan ekonomik sorunların etkisi görüldüğünü ve marketlere göre daha uygun fiyat olsa da cepte gelir daralmasının vatandaşın her ürüne erişimini engellediğini kaydetti.

"Tarım ülkesiyiz ama domates 120 lira, salatalık 100 lira"

Pazar esnafı, ürünlerin etiket fiyatlarının uygun olmasına karşın rağmen satış yapılamadığını belirterek "Pırasayı 45 lira, 50 liraya veriyoruz ama tezgahtan kalkmıyor, satılmıyor. Vatandaş alım gücü yok alamıyor" dedi. Esnaf, ürünlerin yerli üretim olmasına rağmen tezgahta kaldığını, tüketilecek ürünlerin dahi satılamadığını dikkat çekerek "Üreten, satan, alan aynı anda dert yanan olduk" diye konuştu.

Gürer'in "Neden satılmıyor" sorusuna esnaf, "Alım gücü yok. Milletin alım gücü yok. Paranın değeri kalmadı" sözleriyle yanıt verdi. Pazarda konuşan esnaf, 20 bin lira civarındaki emekli maaşıyla geçinmenin olanaksız hale geldiğini söyleyerek "20 bin lira maaşın 12-13 bini kiraya gidiyor. Doğalgaz, elektrik, su geliyor. Eğitim, sağlık derken elde kalanla nasıl geçineceksin" diye sordu. Pazardan alışveriş yapan vatandaş ise hesap yaparak, "Kira, doğalgaz, elektrik, su derken elde 2 bin lira kalıyor. Onu da üçe böl, günlük 70 lira bile kalmıyor" sözleriyle geçim sıkıntısını anlattı. "Tarım ülkesiyiz ama domates 120 lira, salatalık 100 lira. Vatandaş ne yapacak" diyen Gürer, fiyat artışlarının plansız tarım politikalarının ve artan girdi maliyetlerinin ve mazota gelen zamlarla oluşan nakliye fiyat artışı sonucu olduğunu belirtti.

"Sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır"

Gürer, krizin zincirleme etkisine dikkat çekerek, "İşçiye vermezsen, emekliye vermezsen o da gelip esnaftan alışveriş yapamıyor. Geliyor, pazarı geziyor, Zorunlu ihtiyacı sınırlı alıp dönüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, Bor'daki pazar yerinde yaşananların Türkiye genelindeki tabloyu yansıttığını belirterek, "Burada sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır. Emekli, işçi, dar gelirli pazara çıkamıyor. Ürün var ama satış yok. Bu pazar, yanlış ekonomi ve tarım politikalarının vatandaşın sofrasına nasıl yansıdığının açık fotoğrafıdır. Pazarlar marketlere göre daha uygun fiyat oluşan yerdir ancak ilacı, gübresi, tohumu, mazotu, su gideri, işçilik artarken ürün fiyatı yerinde durmuyor. Vatandaşın alım gücü de geçmişe göre düştü. Cepteki para ihtiyacı karşılamaya yetmemesi geçim sıkıntı artışına ve sağlıklı beslenmeyi olumsuz etkilemeye de neden oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bor Pazarında Alım Gücü Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:53:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bor Pazarında Alım Gücü Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.