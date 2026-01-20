Boraboy Gölü'nde Buz Tutma Uyarısı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Boraboy Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği tabiat parkında 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, vatandaşlara buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.
