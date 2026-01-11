BORAN Obüsü: Küresel Başarılar ve Yüksek Performans - Son Dakika
BORAN Obüsü: Küresel Başarılar ve Yüksek Performans

BORAN Obüsü: Küresel Başarılar ve Yüksek Performans
11.01.2026 13:29
MKE'nin BORAN obüsü, Bangladeş, Malezya ve Kuzey Makedonya'ya ihracatla global pazardaki konumunu güçlendiriyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından yerli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs BORAN, Bangladeş'e gerçekleştirilen ihracat, Malezya'daki yüksek performanslı atış faaliyeti ve Kuzey Makedonya'ya yapılan Avrupa teslimatıyla küresel pazardaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; MKE'nin ağır silah üretimindeki tecrübesi ve mühendislik kabiliyetleri ile geliştirilen BORAN, envantere girişinden itibaren hem operasyonel sahada hem de uluslararası pazarlarda kendini kanıtlayan, yüksek performanslı ve güvenilir bir sistem olarak öne çıkıyor. 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren BORAN, kısa sürede uluslararası pazarda da dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak; 2024 yılında Bangladeş ordusunun envanterine girdi. Bangladeş teslimatını takiben BORAN, 2025 yılı Mayıs ayında Malezya'da gerçekleştirilen atış faaliyetinde, farklı ülkelerin obüs sistemleriyle birlikte aynı sahada değerlendirildi. Demo atışları kapsamında BORAN, 46 saniye içerisinde 12 atış gerçekleştirerek atış hızı ve sistem bütünlüğü açısından rakiplerine kıyasla belirgin bir performans üstünlüğü sergiledi. Bu sonuçlar, uluslararası kullanıcılar nezdinde sistemin yoğun ilgi görmesini de sağladı. Saha performansları ile göz dolduran ve üstün özellikleriyle ulusal ve uluslararası arenada geniş yer bulan BORAN obüsü, 2025 yılında ihraç edildiği ilk Avrupa ülkesi olan Kuzey Makedonya'da da sahada tam not aldı.

BORAN'IN FARK YARATAN KABİLİYETLERİ

TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan BORAN, 1775 kilogram ağırlığı ile dünyanın en hafif obüslerinden biri olma özelliğine sahip. Bu sayede Sikorsky S-70 ve Chinook helikopterler ile havadan, ağır yük taşıma kabiliyetine sahip araçlar ile karadan istenilen noktaya kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa sürede atışa hazır hale gelen BORAN, teker üzerinde atış yapabilme özelliği ile de rakiplerinden ayrılıyor. GPS destekli Atış Kontrol Sistemi, panoramik dürbün ve hızlı mevzilenme kabiliyeti ile BORAN, klasik sistemlere kıyasla sahada daha esnek, etkili ve hızlı çözüm sunuyor. TSK'nın iç güvenlik ve hava destekli operasyonlarında başarıyla kullanılan sistem, komando tugayları için de özel olarak tasarlandı.

YÜKSEK İHRACAT KAPASİTESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TSK envanterine giriş, Bangladeş'e gerçekleştirilen tarihi ilk ihracat, Malezya'daki yüksek performanslı atış faaliyeti ve Kuzey Makedonya'ya yapılan Avrupa teslimatıyla BORAN; Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesi ve ihracat kabiliyetinin somut bir göstergesi olarak küresel pazardaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Yüksek ihracat kapasitesiyle dikkat çeken BORAN obüsü, sahip olduğu tüm bu özellikleri ile başta Asya ve Avrupa kıtası olmak üzere farklı kıtalardan birçok ülkenin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA

