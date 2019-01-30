Son Dakika Haberleri: "Borç Harç" Filmi Oyuncuları Başkentli Sevenleri ile Buluştu

"Borç Harç" Filmi Oyuncuları Başkentli Sevenleri ile Buluştu

27 dakika önce

Borç Harç filmi oyuncuları ANKAmall Cinemaximum'da filmi hayranları ile birlikte izledi.

Salonu hıncahınç dolduran seyircilere ''Bugün Ankara'dayız, sizinle olmak çok güzel'' diye seslenen Uğur, hayranlarına film hakkında bilgi verdi.

Esprili konuşmaları ve samimi tavırlarıyla hayranlarından büyük alkış alan Uğur ve film ekibi filmi seyircilerle birlikte izledi. ''Okuldan çıkıp geldiğim ANKAmall'da kendi filmimi sizlerle beraber izleyeceğim, çok heyecanlıyım'' diyen Uğur, filmin ardından hayranlarıyla sarılıp bol bol fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:31 Kaynak: Bültenler

Ankara, Güncel
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