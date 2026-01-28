Borç Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Borç Krizi Derinleşiyor

28.01.2026 10:25
CHP'li Aşkın Genç, Türkiye'de her gün 12 bin kişinin borçlandığını ve sistemin çöküşte olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Türkiye'de her gün yaklaşık 12 bin kişinin ilk kez borçlandığını, yalnızca bir ayda 361 bin kişinin kredi kartı kullanmaya başladığını, günlük ortalama 4 bin kişinin eksi hesaba düştüğünü belirterek, "Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır" dedi.

TBB Risk Merkezi'nin Kasım 2025 Aylık Bülteni verilerini değerlendiren Genç, ülkede derinleşen borç krizinin artık "olağan bir ekonomik dalgalanma" değil, milyonları içine alan yapısal bir çöküş haline geldiğini söyledi.

Risk Merkezi verilerine göre Kasım 2025'te yalnızca bireysel kredi kartı için finansal sisteme ilk kez giren kişi sayısının 361 bin, ilk kez kredi kartı kullananların 361 bin, ilk kez ek hesap kullananların 120 bin, ilk kez ihtiyaç kredisi kullananların 15 bin, ilk kez konut kredisi kullananların ise 22 bin kişi olduğuna işaret eden Genç, "361 bin kişi bir ayda borçlanmaya başlamış demek, her gün yaklaşık 12 bin yeni insanın 'geçinemiyorum' diyerek bankaya gitmesi demektir. Bu kalkınma değil, çaresizliktir" değerlendirmesinde bulundu.

"Her ay 120 bin kişi ek hesaba düşüyor"

Aynı ay ilk kez ek hesap kullanan kişi sayısının 120 bin olduğunu belirten Genç, "Bu, günde 4 bin kişinin maaşı yetmediği için eksi bakiyeye girmesi demektir. Ek hesap artık istisna değil, geçim aracı haline gelmiştir" dedi.

Risk Merkezi'nin grafiğine göre 2025 Kasım itibarıyla, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen tekil kişi sayısının 1 milyon 182 bin 376 olduğuna dikkati çeken Genç, "Buna göre her 70 yetişkinden 1'inin bankalara borcunu ödeyememesi, günde yaklaşık 39 bin kişinin fiilen 'aksak borçlu' statüsünde yaşaması anlamına geliyor. Bu insanlar yalnızca borçlu değil, sistem dışına itilen yurttaşlardır. Kredi alamaz, ev kiralayamaz, iş kuramaz hale geliyorlar" açıklamasını yaptı.

"İcra sistemi kilitlenmiş durumda"

Aşkın Genç, 23 Ocak 2026 itibarıyla açık icra dosyası sayısının 24 milyon 128 bin, son bir yıldaki artışın 1 milyon 857 bin, 23 günde gelen yeni dosya sayısının ise 575 bin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de neredeyse her 3 yurttaşa 1 icra dosyası düşüyor. Adalet sistemi değil, borç sistemi çalışıyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor, her gün 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor, her gün 39 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Bu tablo büyüme değil, sosyal çöküştür. Türkiye kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeye dönüştürüldü. Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır."

Kaynak: ANKA

