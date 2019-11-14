Son Dakika Haberleri: Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım
Son Dakika Yaşam Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım - Son Dakika

Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkan Zekiye Tekin, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkan Zekiye Tekin, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.


Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, "Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı 2'nci taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Pazaryeri Belediyesinde bulunan tahsilat veznelerimizden 30 Kasım 2019 günü saat 17.00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
Günlük burç yorumları 14 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:23:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borç ödeme işlemleri için son gün 30 Kasım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]