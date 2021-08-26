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BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık - Son Dakika

BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık

26.08.2021 12:16
BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık, System.String[]

Verimli araç teknolojisi çözümleri sunan BorgWarner, Formula 1 takımlarından Alpine F1 ile birlikte yeni iş ortaklığını hayata geçiriyor.

Verimli araç teknolojisi çözümleri sunan BorgWarner, Formula 1 takımlarından Alpine F1 ile birlikte yeni iş ortaklığını hayata geçiriyor.

Son 30 yıl boyunca Alpine F1 takımının da kökenlerini oluşturan Renault Grubu ile turboşarj ve güç aktarma teknolojileri konusunda çalışmalarda bulunan BorgWarner, artık Alpine markalı araçlar için de bu desteği verecek. Bu kapsamda Borgwarner, gelecekteki Alpine elektrikli araç serilerine yönelik teknoloji gelişimi ve teknik çalışmalarda, Alpine markası ile birlikte çözümler geliştirecek. Ayrıca söz konusu işbirliği ile BorgWarner çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden küresel satış sonrası pazarının önde gelen şirketlerinden Delphi Technologies'in logosu, Alpine F1 Team'in Grand Prix garajlarında konumlandırılacak. Logo ayrıca takımın yarış aracı A521'in belirlenen noktalarında ve ilgili ticari varlıklarda da yer alacak. BorgWarner, aynı zamanda yeni nesil Alpine Cars güç üniteleri konusunda Renault grubuyla da birlikte çalışmalar sürdürüyor.

BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık

Konuyla ilgili olarak Alpine CEO'su Laurent Rossi, yapmış olduğu değerlendirmede; "Otomotiv ve F1 endüstrileri, çevresel etkiyi de göz önünde bulundurarak her bir güç-aktarma sisteminin daha uzun mesafe ve daha fazla güç için nasıl optimize edileceği zorluğu ile karşı karşıya. Bu nedenle elektrikli, hibrit, yüksek performanslı bataryalar ve MGU-K ve MGU-H gibi enerji geri kazanım bileşenleri konusunda ortak bir yaklaşımdan yararlanabiliriz. BorgWarner, temiz, enerji açısından verimli bir dünya sunmaya yardımcı olacak yüksek kaliteli güç-aktarma sistemleri tasarlama, geliştirme ve üretme konusunda öncü. Bu nedenle olası sinerjiler son derece heyecan verici. Ayrıca, bu yenilikçi ortaklık aracılığıyla daha geniş kapsamlı Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın gelecekteki elektrikli ve hibrit araçları için de işbirliği yapmayı ve yardımcı olmayı da heyecanla bekliyoruz" dedi. BorgWarner Başkan ve CEO'su Frédéric Lissalde ise açıklamasında; "BorgWarner olarak gelecek vaat eden bir teknik ortaklık aracılığıyla Alpine F1 Takımı ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, elektrikliye geçiş için büyük bir hızla hazırlanırken, BorgWarner'ın Şarjın Geleceği Projesi (Project Charging Forward) stratejisine çok iyi uyuyor. İttifak ile ortaklığımızı ve güçlerimizi birleştirmek için bir sonraki adımı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık

BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık

Borgwarner, Formula 1, Renault, Delphi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil BorgWarner ve Alpine F1 Takımı'ndan yeni ortaklık - Son Dakika


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