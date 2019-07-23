Son Dakika Haberleri: Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor
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Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor

53 dakika önce

Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti bugün Theresa May’in yerine geçecek yeni başbakanı açıklayacak. Eski bakanlardan Boris Johnson ve mevcut DIşişleri Bakanı Jeremy Hunt, parti içinde yapılan seçimler boyunca kıyasıya bir yarış çıkarırken, Johnson’ın bayrağı devralacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Boris Johnson mı Jeremy Hunt mı? İngiltere'nin yeni başbakanı bugün belli oluyor, System.String[]
Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti bugün Theresa May'in yerine geçecek yeni başbakanı açıklayacak.

Eski bakanlardan Boris Johnson ve mevcut DIşişleri Bakanı Jeremy Hunt, parti içinde yapılan seçimler boyunca kıyasıya bir yarış çıkarırken, katı Brexit yanlısı Johnson'ın bayrağı devralacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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Birleşik Krallık, Boris Johnson, Theresa May, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:22 
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