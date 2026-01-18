Bornova 1877, Eskişehir FK'yı 2-1 yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bornova 1877 takımı önemli rakiplerinden Eskişehir Anadolu FK'yı evinde 2-1 yendi. Konuk takım 30'uncu dakikada Ramazan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Devreyi 1-0 yenik kapatan Bornova 1877 müsabakanın 76'ncı dakikasında Ertuğrul'un golüyle skora denge getirdi: 1-1. Abdulkadir, 84'üncü dakikada Bornova'nın ikinci golünü kaydetti: 2-1. Maçı 2-1 kazanan Bornova 1877 12 puana yükseldi, Eskişehir temsilcisi de aynı puanda kaldı.
