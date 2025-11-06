Bornova'da Sürdürülebilir Atık Yönetimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Bornova'da Sürdürülebilir Atık Yönetimi Protokolü İmzalandı

06.11.2025 10:08
Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Çevreci Atık Toplayıcılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile üniversite kampüsünde sürdürülebilir atık yönetimi modeli geliştirilecek. Proje, geri dönüşüm ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve S.S. Çevreci Atık Toplayıcılar Kooperatifi arasında imzalanan üçlü protokol ile üniversite yerleşkesinde sürdürülebilir atık yönetimi modeli oluşturulacak. Proje, geri dönüşümün teşvik edilmesi, döngüsel ekonominin desteklenmesi ve çevre bilincinin artırılmasını hedefliyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın yeşil dönüşümde öncü olacağını vurgularken, Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu işbirliğini çevre ve sosyal sorumluluk açısından çok değerli bulduklarını belirtti.

Bornova Belediyesi, çevre dostu politikalarını bilimsel temellerle güçlendirmek amacıyla Yaşar Üniversitesi ile "Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi İşbirliği Protokolü" imzaladı. Protokole, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu imza attı.

Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve S.S. İzmir Çevreci Atık Toplayıcılar Kooperatifi arasında imzalanan protokol, üniversite yerleşkesinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılması hedeflerini içeriyor.

Bu işbirliğiyle; hem akademik çevrelerde çevre yönetimi bilincinin artırılması hem de dezavantajlı gruplardan oluşan sokak toplayıcılarının sosyal güvencelerle sistemin bir parçası haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje, aynı zamanda 02.01.2025 tarihinde yürürlüğe giren Bornova Belediyesi ile Çevreci Atık Toplayıcılar Kooperatifi arasındaki protokolün bir uzantısı olarak sosyal sorumluluk niteliği taşıyor.

Döngüsel ekonomi Bornova'da hayat buluyor

Proje kapsamında Yaşar Üniversitesi, entegre atık yönetim sisteminin bilimsel, kaliteli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için Bornova Belediyesi'ne akademik destek verecek.

Üniversite kampüsünde oluşan ambalaj ve değerlendirilebilir atıkların yeniden kullanımı, kaynağında ayrıştırılması ve döngüsel ekonomiye kazandırılması için disiplinli bir model oluşturulacak.

Başkan Eşki: "Üç büyük dönüşümden biri yeşil dönüşüm"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, protokolün yeşil dönüşüm hedeflerinin önemli bir adımı olduğunu belirterek, "Yapmayı planladığımız üç dönüşümden biri yeşil dönüşüm. Bunun temel dayanaklarından biri de geri dönüşüm. Yaşar Üniversitesi'nin bu alandaki birikimiyle iş birliği yapmak beni çok mutlu etti. Bornova'nın bu alanda öncü olması için gereken tüm adımları hızla atacağız. Desteklerinden dolayı Yaşar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Kazançoğlu: "Bu proje hem çevreyi hem insanı kapsıyor"

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise işbirliğinin sadece çevre değil, sosyal sorumluluk boyutuyla da değerli olduğunu vurguladı. Kazançoğlu, "Bu çok önemli bir protokol. Döngüsel ekonomi, üniversitemizin öncelikli araştırma alanlarından biri. Türkiye'de bu konuda en çok akademik yayın yapan üniversiteyiz. Bornova Belediyesi'nin duyarlılığı ve öncü çalışmaları bizleri çok memnun etti. Bu iş birliği gelişerek devam edecek; çevreye, ekonomiye ve topluma birlikte katkı sunacağız" dedi.

Sürdürülebilir gelecek için güçlü adım

Bornova Belediyesi, bu protokol ile yeşil dönüşüm, temiz enerji ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda bir adım daha attı. Proje, Bornova'yı sadece çevre yönetiminde değil, akademik işbirlikleriyle desteklenen yerel yönetim modeli açısından da öncü bir konuma taşıyacak.

Kaynak: ANKA

