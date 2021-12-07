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Bornova'da Zeytin Yetiştirme Teknikleri eğitimi - Son Dakika

Bornova'da Zeytin Yetiştirme Teknikleri eğitimi

07.12.2021 08:51
Bornova'da Zeytin Yetiştirme Teknikleri eğitimi

Bornova Belediyesi, 12 kırsal mahalleye ve birçok coğrafi tescilli tarım ürününe ev sahipliği yapan Bornova'da tarımsal üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile hazırladığı "Zeytin Yetiştirme Teknikleri" eğitimi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde başladı. Teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra zeytin işleme tesislerinin de inceleneceği eğitim beş gün sürecek.

Bornova Belediye'sinde ve Bornova Tarım Müdürlüğü'nde görev yapan Ziraat Mühendisleri tarafından verilen eğitimlere, yerel üretici ve tarım gönüllülerinden oluşan 80 kişilik eğitimde, katılımcılara zeytin üretimi, dikim teknikleri, bakımı, ilaçlaması, gübreleme, sulama, hasat işlemleri ve compost yapımı başta olmak üzere pek çok bilgi verilecek. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in de katıldığı ilk eğitimde zeytinin ülkemiz için önemli bir tarımsal değer olduğunun anlatılarak zeytinde üretim ve verim artışı teknikleri konularında da bilgi aktarıldı.

Belediyenin gıda ve tarım alanında düzenlediği eğitimlere zeytin yetiştiriciliği ve bakım eğitimi ile devam ettiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Düzenlediğimiz eğitimeler ve yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızıntarımla olan bağlarını kuvvetlendirmeyi ve kırsaldaki çiftçilerin eksik oldukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Tarımsal kalkınma hedefi ile yaptığımız etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Zeytin, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bornova'da Zeytin Yetiştirme Teknikleri eğitimi - Son Dakika


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