Son Dakika Haberleri: Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak

Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastanın Bacağında Tıbbi Kamera Parçası Unutup "Bizimle İlgisi Yok" Dediler Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Ölüm Yıl Dönümünde Andı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:07:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]