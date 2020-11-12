Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı

Intercity İstanbul Park'ın 13-15 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1 için Borsa İstanbul'da "Gong Töreni" düzenlendi.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye gelişine özel düzenlenen Gong Töreni; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, uzun süre Formula'yı kendisinin de çok yakın takip ettiğini, yayınlarını okuduğunu söyledi ve ekledi: "Tam da uygun zamanda İstanbul'a geldi. İnşallah 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi'ni bitirmiş olacağız. 2022 yarışının tanıtım turlarını, Vural bey şimdiden sözünü alalım, İstanbul Finans Merkezi'nin içinde yapalım. Çalışmalar da oldukça hızlı ilerliyor. 2022'de yarışla birlikte tanıtımını yapmış olalım."Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da, "Uzun bir aradan sonra Formula 1 organizasyonunun ülkemizde gerçekleştirilmesinden ve Borsa İstanbul'da Formula 1 için gong töreni yapmaktan dolayı çok memnunum" dedi ve ekledi: "Formula 1 beş kıtaya yayılmış çok büyük bir organizasyon, motor sporlarının en üst kategorisi diyebiliriz. Ben de uzun yıllar takipçisiydim, sonra pilotlarımızdan Michael Schumacher 'in geçirdiği bir kaza sonrası biraz koptum. Artık oğlum üzerinden takip ediyorum. Bizim geçmişte isimlerini çok iyi bildiğimiz pilotların oğullarının da yarıştığını duydum ve çok mutlu oldum. Bizim zamanımızda Carlos Sainz önemli bir isimdi, şimdi onun oğlu yarışıyormuş. Bunlar çok mutlu gelişmeler çünkü Formula 1 geçmişi 1950'lere dayanan çok köklü bir yarış. Ülkemizde de bu tarz motor sporlarını canlandırmak, geliştirmek için çok adımlar atıldı ve ilk olarak 2005 yılında ülkemizde yapıldı. Şimdi yine ülkemizde yapılıyor olması çok sevindirici."İstanbul'un spor, sanat, finans ve daha birçok alanda Avrupa'nın, hatta dünyanın merkez noktası olma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Borsa İstanbul'da düzenlenen törende; "Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu ülkemize tekrar kazandırmak için maddi manevi çok çaba harcadık" dedi.

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul'da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Uzun bir aradan sonra tekrar Turkiye Grand Prix'e dönme çalışmalarında bize destek olan Cumhurbaşkanlığına ve iş ortaklarına çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a dokuz sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul'da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim" dedi. (Fotoğraflı)