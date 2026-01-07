Borsa Manipülasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
Borsa Manipülasyonu: 17 Gözaltı

Borsa Manipülasyonu: 17 Gözaltı
07.01.2026 09:30
SPK'nın ihbarlarıyla borsa manipülasyonu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Borsa İstanbul'da bir şirket hisselerinde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine bastı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana'da operasyon düzenlendi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla ilk etapta 15 kişi gözaltına alındı. Ardından gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

ŞÜPHELİLERE ÖRGÜT SUÇLAMASI

SPK raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde sosyal medya üzerinden spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturmakla suçlanan 17 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarının işlendiği belirlendi.

Kaynak: İHA

