Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 34.564.290.422 1,07
Garanti Bankası 33.600.000.000 0,72
Akbank 30.368.000.000 0,70
Tüpraş 28.622.914.560 3,85
Bim Mağazalar 26.291.760.000 8,30
ASELSAN 26.151.600.000 2,79
Turkcell 25.916.000.000 1,75
Ereğli Demir Çelik 25.515.000.000 0,84
Enka İnşaat 22.750.000.000 0,63
Türk Hava Yolları 20.851.800.000 0,57
İş Bankası (C) 18.989.873.400 0,41
Ford Otosan 17.152.480.800 5,01
İskenderun Demir Çelik 16.124.000.000 0,97
Sabancı Holding 14.752.120.421 0,51
Yapı ve Kredi Bank. 13.346.341.029 0,33
Türk Telekom 12.880.000.000 2,33
Şişe Cam 11.722.500.000 0,89
Anadolu Efes 11.540.131.576 0,83
Arçelik 9.791.301.690 1,09
Vakıflar Bankası 9.475.000.000 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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