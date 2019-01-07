Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
26 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 799 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|KOC HOLDING
|34.716.443.620
|1,24
|T. GARANTI BANKASI
|34.314.000.000
|1,19
|AKBANK
|31.044.000.000
|1,16
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|28.748.124.160
|2,99
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|26.312.000.000
|0,84
|ASELSAN
|26.174.400.000
|1,89
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|26.109.600.000
|0,63
|EREGLI DEMIR CELIK
|25.620.000.000
|0,72
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|22.650.000.000
|1,27
|TURK HAVA YOLLARI AS
|20.769.000.000
|1,96
|T. IS BANKASI C GRUBU
|19.124.872.500
|1,05
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|17.440.227.000
|1,59
|ISKENDERUN DEMIR CELIK
|16.239.999.999
|0,85
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|14.935.757.280
|2,50
|TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S.
|14.160.000.000
|-0,25
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|13.430.811.090
|1,06
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|13.090.000.000
|0,56
|T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS
|11.745.000.000
|0,85
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|11.670.394.733
|0,30
|ARCELIK
|9.906.175.485
|7,46
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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