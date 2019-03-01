Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.660.524.120 1,40
Garanti Bankası 36.960.000.000 0,79
Tüpraş 35.584.568.320 3,62
Akbank 34.580.000.000 0,79
Ereğli Demir Çelik 31.535.000.000 1,11
Turkcell 30.668.000.000 1,93
ASELSAN 27.177.600.000 2,68
Bim Mağazalar 26.443.560.000 8,35
İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,52
Enka İnşaat 25.100.000.000 0,69
İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,36
Ford Otosan 19.633.414.500 5,04
Türk Hava Yolları 19.278.600.000 0,53
Sabancı Holding 18.424.847.497 0,63
Türk Telekom 18.200.000.000 2,44
Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,45
Şişe Cam 14.692.500.000 1,15
Arçelik 14.014.602.972 1,71
Vakıflar Bankası 12.575.000.000 0,44
Anadolu Efes 11.877.631.576 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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