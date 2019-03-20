Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 888 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 888 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.406.934.315 1,39
Garanti Bankası 39.522.000.000 0,85
Tüpraş 38.239.011.840 3,89
Akbank 34.892.000.000 0,80
Ereğli Demir Çelik 32.270.000.000 1,14
İş Bankası (C) 29.024.806.500 0,58
Turkcell 28.534.000.000 1,79
ASELSAN 26.174.400.000 2,58
Enka İnşaat 24.800.000.000 0,77
Bim Mağazalar 24.728.220.000 7,04
İskenderun Demir Çelik 21.721.000.000 1,38
Türk Hava Yolları 19.623.600.000 0,63
Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,50
Türk Telekom 18.900.000.000 2,54
Sabancı Holding 17.465.857.649 0,60
Ford Otosan 17.334.954.000 4,45
Şişe Cam 14.715.000.000 1,16
Vakıflar Bankası 13.900.000.000 0,49
Arçelik 12.534.758.203 1,53
Anadolu Efes 12.256.578.944 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:07 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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