Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 842 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 842 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 42.374.856.416 1,27
Tüpraş 35.809.945.600 3,64
Garanti Bankası 34.482.000.000 0,74
Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 1,12
Akbank 30.524.000.000 0,70
Turkcell 27.148.000.000 1,71
İş Bankası (C) 25.604.829.300 0,51
Enka İnşaat 24.350.000.000 0,76
Bim Mağazalar 24.136.200.000 6,87
ASELSAN 24.076.800.000 2,38
İskenderun Demir Çelik 20.677.000.000 1,31
Türk Hava Yolları 18.395.400.000 0,59
Ford Otosan 17.166.517.200 4,41
Yapı ve Kredi Bank. 17.147.514.107 0,44
Türk Telekom 16.135.000.000 2,16
Sabancı Holding 15.935.554.701 0,54
Şişe Cam 13.230.000.000 1,04
Arçelik 12.014.447.485 1,47
Vakıflar Bankası 11.950.000.000 0,42
Anadolu Efes 11.155.263.155 0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Tüpraş, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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